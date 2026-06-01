Schianto contro un albero, ventenne gravissimo

Un grave incidente stradale è avvenuto l’altro pomeriggio sulla strada provinciale 90, tra Castelnuovo Scrivia e Molino dei Torti, nel Tortonese. Coinvolto un ragazzo di 20 anni, soccorso dopo l’uscita di strada della vettura che stava guidando.

Secondo quanto ricostruito, l’auto è finita contro un albero e si è poi ribaltata. Il giovane è rimasto bloccato nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per liberarlo e affidarlo alle cure del personale sanitario.

Soccorsi e trasporto in ospedale

Sul posto è arrivato il 118, che ha disposto il trasferimento del ventenne con l’elisoccorso all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso, a conferma della gravità delle sue condizioni dopo l’impatto.

Sono intervenute anche squadre dei vigili del fuoco di Alessandria e Voghera, raggiunte poi dai colleghi di Tortona. Questi ultimi erano inizialmente impegnati su un altro incidente avvenuto lungo l’autostrada A7.

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Dinamica al vaglio

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto lungo la provinciale. Restano da chiarire le cause che hanno fatto perdere al giovane il controllo dell’auto, fino allo schianto contro la pianta e al successivo ribaltamento.

In un primo momento era stata diffusa una versione diversa sull’esatta posizione in cui il ragazzo era rimasto incastrato, e si parlava di incidente con un trattore. La ricostruzione successiva ha chiarito che il ventenne era bloccato tra le lamiere della vettura dopo l’impatto.

Foto d’archivio

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