Schianto tra moto e auto: muore centauro di 61 anni. Gravemente ferita anche la donna che era al volante della vettura.

Schianto tra moto e auto: muore centauro di 61 anni

Tragedia l’altro pomeriggio a Gabiano, nel Monferrato. Un motociclista ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale avvenuto in frazione Piagera, lungo la strada provinciale 1.

La vittima è Davide Gastaldello, 61 anni, residente a Settimo Torinese. L’uomo stava viaggiando in sella alla sua moto BMW quando, all’altezza del piazzale del mercato, si è verificato lo scontro con una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vettura sarebbe sbucata da una strada secondaria immettendosi sulla provinciale proprio mentre sopraggiungeva la moto.

LEGGI ANCHE: Schianto tra auto e moto sul Lago Maggiore: centauro in codice rosso

L’uomo soccorso in condizioni ormai disperate

L’impatto è stato estremamente violento. Le condizioni del motociclista sono apparse subito disperate ai soccorritori intervenuti sul posto. Il personale sanitario del 118 dell’Azienda Zero ha tentato a lungo di rianimarlo, ma le gravissime lesioni riportate nell’urto non gli hanno lasciato scampo. Il decesso è stato dichiarato poco dopo, nonostante gli sforzi dei sanitari.

Nello schianto è rimasta ferita anche la conducente della Fiat Punto, una donna italiana di 65 anni residente proprio a Gabiano. Le sue condizioni sono state giudicate gravi e per questo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasferita all’ospedale di Alessandria. I medici si sono riservati la prognosi.

Indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gabiano, affiancati dai colleghi della stazione di Rosignano Monferrato, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. La provinciale è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook