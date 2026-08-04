Schianto nella notte, muore una ragazza di 22 anni

Una ragazza di 22 anni, Alisia Pizzocarlo, residente a Nichelino, ha perso la vita l’altra notte notte in un grave incidente stradale avvenuto a Montoso, frazione di Bagnolo Piemonte. La giovane viaggiava come passeggera su una Renault Clio insieme ad altri tre coetanei, arrivati nella località per trascorrere un periodo di villeggiatura.

Poco dopo le 2.30 il conducente ha perso il controllo dell’auto, che si è schiantata prima contro un muro di contenimento e poi contro il pilastro di una cancellata. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimare la 22enne, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

I soccorsi e il bilancio delle vittime

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dello schianto. Uno dei tre feriti è stato trasferito con l’elisoccorso al Cto di Torino, mentre gli altri due sono stati ricoverati all’ospedale di Pinerolo con ferite meno gravi. Si tratta della seconda tragedia avvenuta a Montoso nel giro di pochi giorni: giovedì era morta anche una motociclista di 62 anni.

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