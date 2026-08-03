Malore fatale in sella alla Vespa, muore un 59enne

Un uomo di 59 anni residente a Occhieppo Superiore, centro nei pressi di Biella, è morto l’altra sera dopo essere stato colto da un malore mentre viaggiava in Vespa. Il mezzo è uscito autonomamente dalla carreggiata e per il 59enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

I soccorritori hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente, ma le condizioni dell’uomo erano già gravissime. Il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dell’equipe sanitaria, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

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Il malore all’origine dell’uscita di strada

Dai primi elementi raccolti emerge che il conducente è stato colpito da un improvviso malore mentre era alla guida della Vespa. La perdita di controllo del mezzo ha provocato l’uscita di strada, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

La dinamica dell’accaduto è apparsa subito chiara ai soccorritori intervenuti sul posto. Gli accertamenti delle forze dell’ordine sono proseguiti per completare la ricostruzione dell’incidente e confermare le cause del decesso.

Cordoglio nella comunità

La notizia della morte del 59enne ha suscitato profondo cordoglio a Occhieppo Superiore, dove l’uomo era conosciuto. La comunità si è stretta attorno ai familiari in un momento di grande dolore.

Foto d’archivio

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