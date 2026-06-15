Schianto nella notte, motociclista e arbitro muore a 21 anni

Aveva solo 21 anni, Claudio Benini, morto la scorsa notte dopo un incidente avvenuto a Carignano, nel Torinese. Il giovane stava viaggiando in moto lungo la statale 20 per il Colle di Tenda quando, intorno alle 23, ha perso il controllo della sua Yamaha MT07.

Il mezzo è finito fuori strada e ha urtato un cartello. Le cause dello schianto sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi e per gestire la viabilità lungo il tratto interessato dall’incidente.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l’ambulanza. Vista la gravità delle condizioni del 21enne, è stato richiesto anche l’intervento dell’equipe del servizio regionale di elisoccorso. Claudio Benini è stato trasferito in elicottero al Cto di Torino, ma le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi. Il giovane è morto poco dopo l’arrivo in ospedale, lasciando sgomenta la comunità.

La morte del motociclista a Carignano si aggiunge a una serie di incidenti mortali che hanno segnato le strade del Torinese negli ultimi giorni. In una sola settimana sono tre i centauri che hanno perso la vita.

Lutto tra gli arbitri

Claudio era un giovane arbitro associato all’Aia di Nichelino, organizzazione di prestigio nazionale. E i colleghi hanno voluto ricordarlo sulla loro pagina social.

«Gli associati della sezione di Nichelino si stringono nel dolore della famiglia per la prematira scomparsa dell’amico Claudio Benini, prematuramente scomparso. Claudio verrà ricordato come un ragazzo gioioso e socievole, sempre disponibile sia nell’attività tecnia che nell’attività associativa. Nella giornata odierna (cuioè ieri, ndr), è stato osservato un minuto di raccoglimento durante il Memorial Angelo Cortese».

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