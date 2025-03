Sciatore fuoripista investito da una valanga sul Monte Bianco. Si allunga la serie di sportivi travolti da distacchi di neve. L’uomo è stato estratto dai compagni che erano con lui.

Sciatore fuoripista investito da una valanga sul Monte Bianco

Doppia missione di soccorso a due freerider, nella mattinata di ieri, lunedì 17 marzo, in alta Valle d’Aosta. Uno, di nazionalità australiana, è stato investito da una valanga, staccatasi sotto Punta Helbronner, sul ghiacciaio del Toula, nel massiccio del Monte Bianco. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

Quando l’elicottero con medico e tecnici del Soccorso alpino valdostano è giunto sul luogo, i compagni avevano pressoché completato la sua estrazione dalla coltre nevosa. Si allunga così la lista di interventi a soccorso di persone investite da distacchi di neve in questi giorni: domenica una valanga aveva tra volto un freerider nella zona del Passo dei Salati, e altri quattro sciatori erano stati soccorsi nell montagne del Torinese.

Soccorso uno sciatore caduto in pista

Trasportato in ospedale, sono in fase di approfondimento i traumi ad una gamba. L’altro intervento del mattino, invece, è stato ai Canali di Vesses, in Val Veny. Là, uno sciatore fuoripista italiano, cadendo durante la discesa, ha riportato un politrauma ed è stato condotto al “Parini”.

