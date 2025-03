Valanga al Passo dei Salati, travolto uno sciatore svedese. Gruppo di quattro freerider sorpreso dalla massa di neve: uno è stato trascinato lungo un precipizio roccioso.

Valanga al Passo dei Salati, travolto uno sciatore svedese

Un intervento lungo e particolarmente complesso quello effettuato oggi, domenica 16 marzo, dal Soccorso alpino valdostano nella zona del Passo dei Salati, nel versante comprensorio di Gressoney. Qui si è staccata una valanga che ha travolto un gruppo di freeder, trascinandone via uno. I quattro giovani sono tutti di nazionalità svedese. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

Come accennato, la massa nevosa ha travolto uno dei componenti del gruppo, trascinandolo lungo un salto di rocce. A causa delle avverse condizioni meteo, l’elicottero non ha potuto completare il recupero dall’alto. L’equipaggio, che comprendeva anche una unità cinofila, è stato quindi lasciato in quota nella zona del Gabiet, dove è stato immediatamente attivato un piano alternativo.

LEGGI ANCHE: Valanga sul Monte Bianco, morto un freerider

L’organizzazione dei soccorsi

Grazie alla collaborazione con Monterosaski, è stato messo a disposizione un battipista che ha permesso di trasportare la squadra operativa circa 300 metri più in alto, da dove i tecnici hanno proseguito la salita con tecnica scialpinistica, affrontando un terreno tecnico e innevato per raggiungere l’area della valanga. In rinforzo è stata inviata anche una seconda squadra, composta da un ulteriore cinofilo, un tecnico specializzato e due pisteur secouriste.

Una volta individuato, lo sciatore è stato stabilizzato, barellato e trasportato a valle, fino al punto in cui è stato possibile l’intervento di un gatto delle nevi, che lo ha condotto nuovamente al Gabiet. Da lì, il trasporto è proseguito tramite ovovia fino a Staffal, per poi essere trasferito in Pronto soccorso, dove è attualmente in fase diagnostica.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook