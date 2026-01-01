Scivola mentre corre in montagna, muore congelato in un canale

Un allenamento in quota si è trasformato in tragedia a San Silvestro sulle montagne dell’Alta Valle di Susa. Un uomo di 52 anni, uscito da solo per correre, muore congelato dopo una caduta in un canale impervio nel territorio di Beaulard.

Muore congelato durante una corsa in montagna

Il corpo senza vita di Bruno Batisse, turista francese di 52 anni, è stato individuato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 31 dicembre, nel comune di Beaulard, frazione di Oulx. L’uomo risultava disperso dalla sera precedente, dopo essere uscito per una corsa in montagna dalla quale non aveva più fatto ritorno.

L’allarme era stato lanciato intorno alle 21 di martedì 30 dicembre dai familiari, preoccupati per il mancato rientro e l’assenza di contatti. Già nelle ore notturne erano partite le prime verifiche nelle aree ritenute più probabili, anche grazie a un ultimo punto di localizzazione registrato dallo smartphone dell’uomo.

Partono le operazioni di ricerca

Con le prime luci di mercoledì è scattata una vasta operazione di ricerca coordinata dal Soccorso alpino e speleologico piemontese insieme ai vigili del fuoco. Sono state impiegate squadre a terra, unità cinofile, droni ed elicotteri, con il supporto del Soccorso alpino della Guardia di finanza e dei carabinieri. In totale hanno operato oltre 90 soccorritori, con una base organizzativa allestita a Beaulard.

Nel corso del pomeriggio una squadra ha individuato alcune tracce che scendevano verso il torrente Sanità, sopra la frazione Puys. Seguendo il percorso, i tecnici hanno riconosciuto i segni di una lunga scivolata lungo un canale ripido. Il corpo dell’uomo è stato trovato sul fondo del vallone: le condizioni hanno subito fatto comprendere che non c’era più nulla da fare.

Le prime ricostruzioni indicano una caduta accidentale, probabilmente una lunga scivolata lungo un pendio gelato, che conclusa nel gelo del canale. Le basse temperature registrate nella notte avrebbero causato il decesso per assideramento. La salma è stata recuperata con l’intervento dell’elisoccorso regionale di Azienda Zero Piemonte, che ha calato sul posto l’equipe sanitaria e un tecnico del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di recupero.

