Scomparso da giorni nel nulla: cresce l’angoscia per un 22enne

Matteo Brunetta, 22 anni, è scomparso nella notte tra il 22 e il 23 luglio da Cantoira, nelle Valli di Lanzo. Il giovane si è allontanato dalla propria abitazione senza telefono cellulare, documenti, portafoglio e chiavi. Da quel momento non ha più dato notizie di sé. Le ricerche sono in corso e i familiari hanno lanciato un appello affinché chiunque abbia informazioni contatti immediatamente il 112.

L’allarme lanciato dalla famiglia

Le ore che passano aumentano la preoccupazione di parenti e amici, che stanno condividendo l’appello attraverso i social nella speranza che qualcuno possa aver visto il ragazzo. La mobilitazione ha coinvolto rapidamente tutta la comunità delle Valli di Lanzo.

Secondo le informazioni diffuse, Matteo è alto circa un metro e 75 centimetri. Non è invece possibile fornire indicazioni certe sull’abbigliamento, perché potrebbe essersi cambiato prima di allontanarsi da casa.

Ricerche coordinate sul territorio

Le operazioni sono coordinate dalle forze dell’ordine, che stanno verificando ogni possibile segnalazione. L’assenza del telefono cellulare rende particolarmente difficili le attività di localizzazione e impedisce qualsiasi contatto diretto con il giovane.

Le autorità invitano i cittadini a non organizzare ricerche autonome, per evitare di ostacolare le operazioni in corso. Ogni eventuale avvistamento deve essere comunicato tempestivamente al Numero unico di emergenza 112, indicando con precisione luogo e orario.

L’invito a condividere l’appello

La speranza dei familiari è che la massima diffusione della notizia possa favorire il ritrovamento del ragazzo. Nelle ultime ore il suo nome e la sua fotografia sono stati rilanciati da numerose pagine social e testate locali, coinvolgendo migliaia di persone.

Chiunque ritenga di aver incontrato Matteo Brunetta o disponga di informazioni utili è invitato a contattare senza esitazione il 112. Anche un dettaglio apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi determinante per indirizzare le ricerche. Lo riporta Prima il Canavese.

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