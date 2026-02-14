Sconcerto nel Biellese per un avvocato morto a soli 48 anni. Andrea Bindi è stato stroncato da una crisi cardiaca: nulla da fare per lui.

Sconcerto nel Biellese per un avvocato morto a soli 48 anni

Era avvocato civilista, marito e padre di una figlia. Sconcerto nella città di Biella e nella provincia per l’improvvisa scomparsa di Andrea Bindi, professionista molto conosciuto e apprezzato nel territorio. Aveva solo 48 anni. Lo riporta La Provincia di Biella.

Il decesso è avvenuto ieri, venerdì 13 febbraio, probabilmente a seguito di una improvvisa crisi cardiaca che lo avrebbe colto mentre si trovava fuori città. Secondo le prime informazioni, il malore sarebbe sopraggiunto in modo repentino e non gli avrebbe dato scampo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il legale non c’è stato nulla da fare.

Una persona conosciuta

La notizia si è diffusa rapidamente in città, generando sgomento tra colleghi, amici e conoscenti. Bindi, che aveva lo studio tra via Bertodano e via Della Repubblica a Biella, era una figura stimata non solo per l’attività forense, ma anche per il suo impegno civico: nelle scorse settimane aveva partecipato alle votazioni per i consigli di quartiere cittadini, segno di una presenza attiva nella vita pubblica locale.

Non solo: assieme ad alcuni colleghi aveva di recente formato una specifica commissione per i diritti degli animali nell’Ordine degli avvocati di Biella. Andrea Bindi lascia la moglie, una figlia e la sorella. Era figlio di Marco Bindi, medico veterinario molto noto in provincia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook