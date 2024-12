Sconcerto nel mondo del calcio: allenatore 29enne stroncato da malore. Soffriva di una malformazione congenita, si è accasciato all’uscita dagli spogliatoi.

Viene celebrato nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 dicembre, il funerale di Davide Semprevivo, allenatore 29enne della Juniores del Lonate Ceppino, stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Il dramma è accaduto venerdì al centro sportivo di via San Martino a Cairate. Il giovane si è sentito male mentre stava uscendo con i suoi ragazzi dallo spogliatoio per iniziare una seduta di allenamento. C’è stato un primo mancamento, poi la crisi cardiaca che lo ha fatto accasciare a terra. Come era noto a tutti, Davide soffriva di una malformazione congenita che gli aveva impedito di fare attività agonistica, per cui si era ricavato il suo spazio come allenatore.

La corsa verso l’ospedale

Dal campo è subito partito l’allarme, e il giovane è stato portato subito al pronto soccorso. Le sue condizioni erano però ormai disperate, e nonostante gli sforzi dei sanitari è sopraggiunto il decesso.

Numerosissimi i messaggi di ricordo e cordoglio arrivati via social. Oggi gli amici potranno ritrovarsi per l’ultimo saluto.

