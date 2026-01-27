Seguici su

Scontro tra auto e bicicletta, 60enne grave in ospedale

Apprensione nel Novarese per le condizioni dell’uomo, ricoverato al “Maggiore”.

Pubblicato

20 secondi fa

il

Grave incidente stradale nella l’altra sera nel Novarese, a Galliate. E’ avvenuto in via Trieste, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile e una bicicletta si sono scontrate violentemente. Lo riporta il Corriere di Novara.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di circa sessant’anni, che nell’impatto è stato sbalzato per diversi metri sull’asfalto, riportando traumi gravissimi. Le sue condizioni sono apparse da subito serie.
L’intervento dei soccorritori

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure direttamente in strada, procedendo all’intubazione dell’uomo prima del trasporto d’urgenza. Il ciclista è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. La prognosi resta riservata.

In via Trieste sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. L’area è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i controlli tecnici, con inevitabili disagi alla circolazione. Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire le responsabilità e le cause dello scontro, mentre in città cresce la preoccupazione per l’ennesimo grave episodio che coinvolge un utente debole della strada.
Foto d’archivio

