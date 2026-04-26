Si lancia dalla finestra a scuola: studentessa ferita ma fuori pericolo. Una 16enne ha fatto un volo di sette metri, per fortuna l’impatto è stato attutito dal prato.

Si lancia dalla finestra a scuola: studentessa ferita ma fuori pericolo

Momenti di forte tensione l’altra mattina all’istituto superiore Marconi Galletti Einaudi di Domodossola, dove una studentessa di 16 anni ha tentato un gesto estremo durante l’orario scolastico. L’episodio si è verificato nella giornata di giovedì 23 aprile.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza avrebbe chiesto di uscire dall’aula per recarsi in bagno. Una volta lì, avrebbe aperto la finestra e si sarebbe lanciata dal secondo piano dell’edificio di via Oliva, compiendo un volo di circa sette metri.

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L’urto attutito dal prato

L’impatto, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, è stato in parte attutito dal prato sottostante. La giovane è rimasta ferita, riportando la frattura di entrambi i polsi, ma è sempre rimasta cosciente. Dopo le prime cure sul posto da parte del personale del 118, è stata trasportata all’ospedale San Biagio per ulteriori accertamenti.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Al momento, dalle verifiche effettuate, non emergono elementi riconducibili a episodi di bullismo, cyberbullismo o istigazione da parte di terzi. Secondo quanto emerso, la studentessa starebbe attraversando da tempo un periodo di particolare difficoltà personale.

Foto d’archivio

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