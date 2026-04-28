Spaccata nella notte al Bar Sport di Roasio: furto e fuga, carabiniere ferito. Sul posto anche i militari del nucleo radiomobile di Borgosesia.

Spaccata nella notte al Bar Sport di Roasio: furto e fuga, carabiniere ferito

Usano l’auto come ariete per sfondare la vetrina. E fuggono portando via tabacchi, denaro e “gratta e vinci”. E’ accaduto la scorsa notte al Bar Sport di Roasio, locale sulla strada provinciale 142 in direzione Brusnengo.

Il violento impatto ha però svegliato il proprietario, che vive al piano superiore dell’esercizio: accortosi di quanto stava accadendo, ha immediatamente dato l’allarme ai carabinieri. In pochi minuti sul posto sono arrivati i militari della stazione di Cossato insieme a una pattuglia del nucleo radiomobile di Borgosesia.

Il furto e la fuga

In quei pochissimi minuti i ladri sono comunque riusciti a entrare nell’esercizio e a portare via tabacchi, denaro e matrici del “gratta e vinci”, per un bottino ancora da quantificare.

All’arrivo delle forze dell’ordine, i malviventi sono stati sorpresi sul posto: due uomini si sono dati alla fuga a piedi nei boschi circostanti, mentre un terzo è scappato a bordo dell’auto utilizzata per il colpo, una Alfa Romeo Giulietta bianca risultata rubata.

Ricerche in tutta la zona

Durante la fuga, il conducente non si è fermato all’alt e ha quasi investito un carabiniere, che è rimasto ferito in modo lieve a un piede. L’auto è stata successivamente ritrovata abbandonata a Roasio, in via Vittorio Veneto.

Le ricerche dei responsabili sono tuttora in corso, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Da ricordare che il Bar Sport già nel 2018 era stato preso di mira dai ladri, con furto di denaro e di “gratta a vinci”.

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