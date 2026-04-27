Scopello, domani presidio dei sindacati edili dopo la morte di Niculaie. Un momento di ricordo ma anche di portesta per chiedere maggiore sicurezza nei cantieri.

Scopello, domani presidio dei sindacati edili dopo la morte di Niculaie

I sindacati edili della Cgil hanno organizzato per la mattinata di domani, martedì 28 aprile, un presidio davanti al municipio di Scopello. Un’iniziativa dei sindacati edili interprovinciali (Fillea Cgil, Filca Cisl e FenealUil) promossa in occasione della Giornata londiale per la salute e sicurezza sul lavoro che vuole ricordare il drammatico infortunio che venerdì scorso è costato la vita all’operaio 51enne Niculaie Ciur.

La tragedia si è consumata in frazione Frasso, sopra Scopello, dove l’uomo era impegnato in un intervento di ripristino dopo una frana che, un anno fa, aveva colpito l’area. Un cantiere appaltato dal Comune di Scopello a una ditta valsesiana. Mentre lavorava alla manutenzione delle canaline di scolo insieme ad alcuni colleghi, Ciur è scivolato lungo il versante, precipitando per circa cinquanta metri.

Indagini in corso

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine per chiarire con esattezza la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri e ai tecnici dello Spresal dell’Asl. La morte di Ciur ha suscitato profonda commozione tra colleghi e conoscenti: numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, che ricordano l’uomo come un lavoratore stimato e una persona benvoluta.

Il presidio di domani vuole essere un momento di ricordo, ma anche un’occasione per richiamare con forza l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri, troppo spesso al centro di incidenti gravi e mortali. I sindacati chiedono maggiore prevenzione, controlli più stringenti e il pieno rispetto delle norme, affinché tragedie come quella di Scopello non si ripetano.

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