Giovane padre muore improvvisamente a 36 anni. Demetrio Barbero era agricoltore e appassionato strumentista in banda.

Giovane padre muore improvvisamente a 36 anni

Un dolore inatteso tra le comunità di Villata e Borgo Vercelli, scomcertate per la notizia dell’improvvisa scomparsa di Demetrio Barbero. L’uomo aveva 36 anni, era sposato ed era padre di due gemelli ancora piccoli. La tragedia si è consumata nella giornata di sabato 25 aprile, a Borgo Vercelli, dove l’uomo viveva.

Barbero, attivo nel settore agricolo, era molto conosciuto a Villata, suo paese d’origine, dove sin da bambino aveva fatto parte della banda musicale Santa Cecilia. Negli anni aveva mantenuto un forte legame con il territorio e con il mondo associativo: era infatti anche componente dell’Anga di Vercelli (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori), realtà impegnata nella promozione e nello sviluppo del comparto agricolo, tra i principali organizzatori della “Fiera in campo”.

Il cordoglio sui social

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social, segno dell’affetto e della stima che circondavano il giovane. Tra i tanti, anche ricordi semplici e toccanti, come quello di chi lo aveva conosciuto fin da ragazzo: «Eri un compagno di mia figlia, anche lei ti ha ricordato, vorrebbe saperne di più. Io posso solo dire condoglianze a tutti».

E ancora: «Condoglianze alla famiglia. R.I.P. Amen, che il Signore lo abbia in gloria, un sorriso nel cuore». «Sono quelle notizie che ti lasciano lì a chiederti perché.. e un perché non esiste. Suona con gli angeli ora, ma dovevi rimanere ancora qui con noi e la tua famiglia. Sono incredula, l’ho visto crescere. Ciao Deme».

Non è ancora stata fissata la data del funerale

La data dei funerali non è ancora stata resa nota. Nel frattempo, le due comunità si stringono attorno alla famiglia in un momento di dolore così grande.

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