Scontro tra auto e moto, il centauro sbalzato per 70 metri. Il 49enne è stato ricoverato in condizioni molto gravi.

Un terribile incidente ha paralizzato la provinciale 42 del Canavese nel pomeriggio di ieri, martedì 2 dicembre, all’altezza della frazione Crosi di Forno Canavese. Poco prima del bivio per la strada che conduce a frazione Turali, una Peugeot 207 e una moto Triumph, entrambe dirette verso il centro del paese provenendo da Rivara, sono entrate in collisione.

L’impatto è stato estremamente violento: il motociclista, un italiano di 49 anni residente a Balangero, è stato sbalzato per circa 70 metri prima di schiantarsi sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Illeso invece il conducente dell’auto.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero con ambulanze ed elisoccorso. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il centauro è stato trasportato d’urgenza al Cto di Torino, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Corio e dal nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale. Dai primi riscontri, la Peugeot avrebbe effettuato una svolta a sinistra proprio mentre sopraggiungeva la moto, che procedeva nella stessa direzione di marcia.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, la provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico, con pesanti disagi alla circolazione.

