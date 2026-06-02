Spari nel bosco: uomo ferito e trasportato al “Maggiore” di Novara

Un uomo di circa 30 anni è rimasto ferito l’altro pomeriggio a Castelletto sopra Ticino, in seguito a un’aggressione con arma da fuoco. L’episodio è avvenuto nei pressi di un’area boschiva di via Rossini e ha fatto scattare l’allarme alle 15.03.

L’uomo, di origine straniera, è stato raggiunto da due o tre colpi. Le ferite hanno interessato una gamba e l’addome. La situazione è apparsa subito grave, tanto da rendere necessario l’intervento dei soccorsi sanitari e dell’elisoccorso.

L’allarme dato dai passanti

A segnalare quanto stava accadendo sono stati alcuni passanti, che hanno udito gli spari provenire dalla zona boschiva. Sul posto sono arrivati i carabinieri, impegnati fin dai primi momenti negli accertamenti per chiarire la dinamica dell’aggressione.

I militari stanno raccogliendo elementi utili per capire che cosa sia successo in via Rossini e per individuare eventuali responsabili. Al momento l’attenzione resta concentrata sull’area in cui è avvenuto il ferimento e sulle testimonianze raccolte subito dopo l’allarme.

Trasporto urgente a Novara

I primi interventi sanitari sono stati effettuati dall’équipe medicalizzata arrivata da Arona. Le condizioni del ferito hanno poi reso necessario il trasferimento in elicottero all’ospedale Maggiore della Carità di Novara, dove l’uomo viene sottoposto alle cure del caso.

L’episodio ha creato forte preoccupazione a Castelletto sopra Ticino, soprattutto per il contesto in cui si è verificato. Le indagini dei carabinieri dovranno ora chiarire il movente dell’aggressione e ricostruire con precisione i momenti precedenti agli spari.

Foto redazione

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook