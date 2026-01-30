Scontro tra camion e jeep: morti due giovani, altre tre persone ferite. Una donna in codice rosso trasportata d’urgenza in ospedale con l’elicottero.

Scontro tra camion e jeep: morti due giovani, altre tre persone ferite

Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30, nel territorio comunale di Savigliano, nel Cuneese. Il bilancio è drammatico: due vittime e tre persone ferite, tutte soccorse in codice giallo.

Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale 156, nel tratto che collega le regioni Solere e Sanità, a poche centinaia di metri dal santuario della Sanità. A entrare in collisione sono stati una jeep e un mezzo pesante, per cause che sono ora al vaglio degli inquirenti.

Sul fuoristrada viaggiavano tre giovani

Sulla Jeep viaggiavano tre giovani, tutti poco più che ventenni. Per due di loro non c’è stato nulla da fare: sono deceduti a seguito delle gravissime conseguenze dell’impatto. Il terzo occupante è stato invece trasportato all’ospedale di Savigliano in ambulanza, con condizioni giudicate di media gravità.

Ferite anche le due persone a bordo del camion, entrambi residenti a Costigliole Saluzzo. Il mezzo pesante, dopo l’urto, si è ribaltato lateralmente fuori dalla carreggiata. Il conducente è stato trasferito all’ospedale di Savigliano in codice giallo, mentre la passeggera, in condizioni più serie, è stata elitrasportata all’ospedale di Cuneo in codice rosso.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso medicalizzati, l’elisoccorso del 118, i vigili del fuoco del comando di Saluzzo e del distaccamento volontari di Savigliano, oltre alla polizia locale dell’Unione Terre della Pianura e ai carabinieri. Gli agenti della polizia locale stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook