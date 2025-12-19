Scontro furgone–monopattino a Masserano: 34enne in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti.

Scontro furgone–monopattino a Masserano: 34enne in ospedale

Attimi di paura l’altro pomeriggio a Masserano, dove un uomo di 34 anni, di origine straniera, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre stava percorrendo una via del paese a bordo di un monopattino elettrico.

Per cause ancora in fase di accertamento, il monopattino si è scontrato con un furgone. L’impatto ha provocato la caduta del giovane sull’asfalto, facendo scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di accompagnarlo in ospedale per ulteriori accertamenti.

LEGGI ANCHE: Scontro tra auto e monopattino, morto giovane di 21 anni

Portato al pronto soccorso

Secondo quanto emerso, le condizioni del 34enne non destano particolare preoccupazione, anche se i sanitari hanno ritenuto opportuno procedere con il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano a scopo precauzionale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook