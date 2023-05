Scontro notturno fra due auto: morta una donna, gravissimo il figlio. Impatto terribile all’altezza di un incrocio, feriti altri due giovani.

Scontro notturno fra due auto: morta una donna, gravissimo il figlio

Tragico incidente stradale la scorsa notte a Borgofranco d’Ivrea: una donna di 55 anni, Maria Puglia, è morta mentre il figlio 23enne è ricoverato in gravi condizioni al Cto. L’incidente è avvenuto sulla provinciale 73 all’incrocio con via Marconi. Coinvolte una Fiat Panda su cui viaggiavano madre e figlio e una Fiat Punto con a bordo un operaio di 28 anni e una giovane studentessa di 23. Non è ancora chiaro chi fossero i conducenti delle due auto.

L’auto su cui viaggiavano madre e figlio si è immessa sulla provinciale da una via laterale. Lo schianto con l’altra vettura è stato violentissimo ed è costato la vita alla donna, deceduta sul colpo. I feriti sono stati subito soccorsi e trasportati al Giovanni Bosco di Torino.

Avviata un’indagine sull’episodio

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Settimo Vittone che ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le due auto sono state sequestrate. E saranno analizzate per ricostruire la dinamica dell’incidente e la velocità dei veicoli al momento dell’impatto. La strada è rimasta chiusa per il tempo dei soccorsi e dei rilievi eseguiti dai militari a cui è affidata l’indagine.

L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo, e ha provocato anche il danneggiamento di una recinzione di cemento di una casa. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, e sono arrivate due ambulanze, i vigili del fuoco e diversi mezzi dei carabinieri, l’elisoccorso del 118.

La vittima e i feriti

La vittima, Maria Puglia, era nata a Ischia e viveva a Challand-Saint-Victor, in Valle d’Aosta. Come accennato, ferito gravemente il figlio che viaggiava con lei. Ferite meno gravi per i due giovani che viaggiavano sulla Fiat Punto. L’indagine è in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

