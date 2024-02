Scontro tra auto e trattore: muore pensionato di 83 anni. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del mezzo agricolo.

Scontro tra auto e trattore: muore pensionato di 83 anni

E’ morto mentre era alla guida del suo trattore, a seguito dello scontro con un’auto. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 19 febbraio, a Savigliano, nel Cuneese.

La vittima è Domenico Martini, classe 1940, padre del comandante della polizia locale di Savigliano.

LEGGI ANCHE: Travolto dal trattore che si ribalta, muore a 69 anni

L’impatto contro lo sterzo

A quanto risulta dai primi rilievi, l’impatto è avvenuto mentre il trattore stava svoltando. L’84enne che era alla guida, per il contraccolpo, avrebbe urtato violentemente lo sterzo, il che gli avrebbe provocato una crisi respiratoria che si è poi rivelata fatale.

Sul posto è arrivata una ambulanza del 118. Per il pensionato non c’è però stato nulla da fare. L’automobilista è invece rimasto ferito ma in modo leggero, ed è stato trasportato con codice verde al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire il transito dei veicoli intanto che venivano sgomberati i mezzi coinvolti nello scontro.

Foto d’archivio