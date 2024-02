Travolto dal trattore che si ribalta, muore a 69 anni. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo.

Travolto dal trattore che si ribalta, muore a 69 anni

Ha lasciato la compagna e due figlie. Un uomo di 69 anni l’altro giorno è morto dopo essere finito sotto il proprio trattore che si è ribaltato durante i lavori. La tragedia è avvenuta a Besozzo, centro nei pressi della sponda lombarda del Lago Maggiore.

Come riportano i colleghi de La Prealpina, la vittima si chiamava Carlo Turconi, e viveva in paese. L’altro giorno stava lavorando con un piccolo trattore in un campo quando il mezzo agricolo si è rovesciato, investendo l’uomo.

Inutile l’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario del 118 con ambulanza ed elicottero. Ma per il 69enne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi subiti dallo schiacciamento sotto il trattore. L’uomo viveva da una quindicina d’anni a Besozzo: come accennato, lascia la compagna e due figlie, oltre ad altri parenti.

In corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le cause.

Foto d’archivio