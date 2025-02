Scontro tra due moto, perde la vita un giovane di 20 anni. E’ accaduto a un raduno tra amici appassionati delle due ruote.

Scontro tra due moto, perde la vita un giovane di 20 anni

Un giovane di appena 20 anni ha perso la vita domenica pomeriggio in uno scontro tra due motociclette. E’ accaduto nelle vicinanze di Novi Ligure, precisamente a Pozzolo Formigaro. In quella zona c’è un’area fuori dal paese dove è possibile andare in moto facendo magari qualche evoluzione sebnza disturbare nessuno. Domenica pomeriggio un gruppo di appassionati si era radunato in via informale per fare qualche giro.

Intorno alle 16 Luca Fossati stava tornando lentamente nella zona di parcheggio. Improvvisamente è sopraggiunto un altro giovane in moto, ed i due hanno impattato. Forse non si sono visti anche causa del sole basso che abbagliava. Sta di fatto che per Luca non c’è stato nulla da fare.

L’intervento dei soccorritori

Gli amici hanno subito chiamato i soccorsi, e sul posto è arrivata l’eliambulanza, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. E’ risultato vano ogni tentativo di rianimazione, e alla fine anche i sanitari hanno dovuto arrendersi. Ferite da codice verde invece per l’altro giovane, un 24enne, accompagnato al pronto soccorso.

Luca Fossati abitava a Novi Ligure: in corso le indagini per definire con esattezza la dinamica della tragedia.

