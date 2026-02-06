Scossa di terremoto in Piemonte: sentita da centinaia di persone. E’ accaduto ieri sera poco dopo le 22, l’epicentro nelle Valli di Lanzo.

Scossa di terremoto in Piemonte: sentita da centinaia di persone

Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di ieri, giovedì 5 febbraio, nelle valli torinesi. Il sisma, di magnitudo 2.4, si è verificato alle 22.07 con epicentro a circa 4 chilometri a sud-ovest di Lemie, nelle Valli di Lanzo. Il movimento tellurico è stato rilevato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Nonostante la magnitudo contenuta, la scossa è stata avvertita distintamente in un’area piuttosto ampia, tra le Valli di Lanzo, la Val di Susa e la Val Sangone. Numerose le segnalazioni comparse sui social subito dopo l’evento.

Le segnalazioni sui social

A Caprie alcuni residenti parlano di una scossa “breve ma intensa”, accompagnata da una vibrazione percepita all’interno delle abitazioni. A Sant’Antonino di Susa il terremoto è stato avvertito in modo più lieve, mentre a Condove diversi utenti segnalano un boato e il tremolio dei vetri.

Non si registrano danni a persone o cose. L’episodio rientra nella normale attività sismica dell’area alpina, costantemente monitorata dagli strumenti dell’Ingv.

