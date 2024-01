Scuolabus con bimbi a bordo si scontta contro un suv. Incidente nel Biellese, sul posto anche il sindaco per sincerarsi delle condizioni degli alunni.

Un pulmino con undici bambini a bordo è stato coinvolto in un incidente nel primo pomeriggio, giovedì 25 gennaio. E’ accaduto intorno alle 14 lungo la strada provinciale che collega Sandigliano a Cerrione, nel basso Biellese.

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, a scontrarsi sono stati un suv marca Peugeot e il pulmino del Comune di Sandigliano con a bordo undici alunni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto i due uomini nell’abitacolo del suv. Presente anche l’ambulanza del 118 per prestare le prime cure del caso.

Dinamica ancora da chiarire

La dinamica dell’episodio è ancora da chiarire e, presente la polizia locale e la polizia stradale, la strada è stata chiusa. È arrivato sul posto anche il sindaco di Sandigliano, Mauro Masiero, per sincerarsi delle condizioni dei bambini, tra cui, a parte lo spavento e qualche contusione, non sembrano esserci feriti gravi. Saranno le forze dell’ordine dell’ordine a definire la dinamica e a stabilire se vi siano eventuali responsabilità.