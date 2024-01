Attraversa i binari e muore travolto dal treno in corsa. Ennesima tragedia lungo le ferrovie, giallo sui documenti trovati indosso alla vittima.

Qyuesta volta non si pensa al gesto volontario, bensì a una tragica distrazione. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 gennaio, un giovane ha tentato di attraversare il binario delle Ferrovie Nord nei pressi della stazione di “Saronno Sud” ma non si è accorto che stava arrivando un treno. In quel punto c’è una curva ed era buio pesto, evidentemente il rumore del convoglio si confondeva con altri. Così l’uomo è balzato sulle rotaie proprio un istante prima che arrivasse il treno.

I soccorsi sono stati tempestivi, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. Tutta la circolazione ferroviaria ha subito forti ritardi nel corso delle ore successive.

Il giallo dei documenti

Come riporta La Prealpina, le indagini sono state affidate alla polizia ferroviaria. Ed è giallo sull’identità dell’uomo: i documenti che gli sono stati trovati addosso sono quelli di un 32enne originario della Libia, e non sarebbero i suoi. Si cerca quindi qualche altro elemento per fare luce sull’identità della vittima.

Foto d’archivio