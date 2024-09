Secondo malore mentre sta andando in ospedale: morto a 62 anni. Il dramma nel Vercellese, l’uomo era nell’auto guidata dalla compagna.

Secondo malore mentre sta andando in ospedale: morto a 62 anni

E’ tarda mattinata quando, lungo la strada provinciale che da Sant’Antonino conduce a Saluggia, un’auto si ferma di colpo a lato strada. Un uomo, che viaggiava nel lato del passeggero, si è sentito male e la compagna che si trovava alla guida del mezzo ha preferito fermarsi e chiedere aiuto.

L’uomo si era già sentito male a casa e per questo la donna lo stava proprio accompagnando in ospedale. Ma durante il tragitto ha avuto un nuovo malore. Parte subito la chiamata al 112, la donna capisce che non c’è più tempo. Sul posto è giunta l’ambulanza della Pubblica assistenza di Livorno Ferraris che ha immediatamente compreso la gravità della situazione e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato nelle vicinanze.

L’operazione di soccorso

I sanitari presenti hanno subito praticato il massaggio cardiaco, poi è stato elitrasportato all’ospedale Molinette di Torino. Ma, nonostante tutto, Franco Alessio, 62 anni, si è spento poco dopo l’arrivo nel nosocomio cittadino lasciando l’intera comunità sotto choc. Inutile la corsa in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Livorno Ferraris per garantire la sicurezza dei soccorsi. La vicenda è riportata dai colleghi di Prima Chivasso.

Il lutto della comunità

Come accennato, la notizia della scomparsa all’età di 62 anni di Alessio ha lasciato un grande vuoto. Molto apprezzato e conosciuto in paese, per anni si è dedicato all’attività sportiva calcistica, come è stato ricordato anche nel corso delle esequie celebrate nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino di Saluggia, dove aveva sempre vissuto.

