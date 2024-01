«Sei la mia piccola pornostar». Prof di religione condannato per violenza sessuale. Pena di due anni e interdizione perpetua dall’insegnamento.

Allusioni, carezze, apprfrezzamenti, frasi del tipo «sei la mia piccola pornostar». Secondo la difesa erano gesti con cui l’insegnante di religione si approcciava ad alcune allieve minorenni in modo simpatico e informale. Secondo il pm erano vere e proprie molestie sessuali. Il giudice alla fine ha addirittura stabilito che quel reato rientrasse nel campo della violenza sessuale, e ha condannato il prof.

Si conclude così, con la procedura di rito abbreviato, una vicenda che fa riferimento a fatti avvenuti in un liceo di Torino tra il 2018 e il 2021. Il pm, come accennato, aveva chiesto 4 mesi di carcere per molestie sessuali, ma il giudice ha ritenuto di rincarare la dose con il reato di violenza.

Il risarcimento e l’interdizione

Oltre alla pena detentiva (che potrà beneficiare della condizionale a patto che l’uomo segua un corso di recupero), l’insegnante dovrà risarcire le sei vittime con 2mila euro ciascuna. Non potrà mai più insegnare in qualasiasi scuola. E per un anno non potrà avvicinanrsi a luoghi frequentati da minori.