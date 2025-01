Sfonda una vetrina e abbatte segnaletica con una Bmw. Era senza patente e assicurazione. Rocambolesco incidente, il conducente è uscito miracolosamente illeso.

Sfonda una vetrina e abbatte segnaletica con una Bmw. Era senza patente e assicurazione

Rocambolesco inciddente l’altra sera a Rivarolo, all’altezza di un distributore di benzina. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un uomo al volante di una Bmw Serie 1 ha perso il controllo dell’auto e dopo aver sfondato la vetrina di un tabaccaio si è ribaltata finendo la sua corsa contro gli alberi a bordo strada. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

LEGGI ANCHE: Schianto frontale, una persona ferita resta incastrata nell’abitacolo

Conducente illeso ma senza patente e assicurazione

Nella carambola la Bmw ha urtato anche una Fiat Punto parcheggiata nella zona e abbattuto diversi cartelli stradali. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri di Rivarolo e Ivrea, le guardie ambientali d’Italia e i vigili del fuoco di Rivarolo.

Dai controlli dei carabinieri è però emerso fin da subito che l’auto non era assicurata e che il conducente era sprovviso di patente. Sono quindi scattati a suo carico i provvedimenti del caso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook