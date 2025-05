Si era sdraiato sui binari, i carabinieri riescono a salvarlo. Il giovane è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine.

Intervento l’altro giorno a Crescentino dei carabinieri per un caso decisamente insolito. Un giovane di 26 anni si era sdraiato sui binari della ferrovia e non aveva nessuna intenzione di muoversi. Per fortuna alcuni passanti avevano visto il soggetto transitare in zona e avevano lanciato l’allarme. Lo riportano anche i colleghi di Prima Chivasso.

Anche alcuni automobilisti si erano fermati urlandogli di scansarsi prima che arrivasse qualche treno. Ma lui non si muoveva, e la situazione era tale da dover far intervenire le forze dell’ordine, perché nessuno si fidava a prendere di peso l’uomo.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri sono giunti sul posto in fretta dalla vicina stazione. Sono scesi dalla rampa e hanno raggiunto il giovane. Sono dovuti intervenire in tre per portarlo via dai binari. Lui infatti faceva resistenza ed è stato necessario levarlo da quella posizione di pericolo pressoché di peso. E’ stato messo in una posizione di sicurezza prima che passasse qualche convoglio.

Il 26enne è stato quindi portato in ospedale per essere tranquillizzato e curato nel caso di bisogno.

