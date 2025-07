Si sente male dopo un giro in bici: tecnico del nuoto muore a 52 anni. Biellese in lutto per Bruno Piccolo, punto di riferimento per tanti sportivi.

Lutto nel mondo sportivo biellese: è mancato prematuramente Bruno Piccolo, figura di riferimento per il nuoto locale, tecnico appassionato e formatore di generazioni di atleti. Aveva 52 anni. A darne il triste annuncio è la società InSport, che da anni gestisce la piscina comunale “Massimo Rivetti”.

«Una notizia che ci sconvolge e ci lascia attoniti e pieni di dolore. Un abbraccio immenso va alla sua famiglia, a Tamara, Vittorio e Francesca. Vi siamo vicini, con tutto il cuore. Ciao Bruno. Non ti dimenticheremo mai», si legge nel messaggio condiviso sui social dalla società.

Malore dopo una pedalata

Bruno Piccolo è morto all’ospedale di Novara, dove era ricoverato da domenica scorsa a seguito di un grave malore avvenuto dopo una gita in bicicletta. Trasportato d’urgenza in elicottero e sottoposto a un intervento chirurgico, le sue condizioni erano apparse da subito molto critiche.

Allenatore esperto e stimato, nato nel 1973, da circa un anno ricopriva il ruolo di responsabile tecnico della squadra master di nuoto nata dalla sinergia tra Biella Nuoto e In Sport Rane Rosse. Era inoltre docente per la sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto, contribuendo alla formazione degli assistenti bagnanti.

Domani il funerale

Il Rosario si terrà oggi, martedì, alle ore 19, mentre i funerali avranno luogo domani, mercoledì, alle 15 presso la chiesa di San Paolo a Biella. Bruno lascia un grande vuoto nella comunità sportiva e in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, lavorare con lui o semplicemente nuotare seguendo i suoi insegnamenti.

