Si taglia una mano con la sega circolare, è grave al Cto. Incidente sul lavoro in una segheria del Vercellese.

Un grave incidente sul lavoro è accaduto l’altro giorno in una segheria del Vercellese, e più precisamente a Saluggia. Un uomo, stando alla prime informazioni, stava lavorando all’interno dell’officina quando si è tagliato la mano con una sega circolare. In quel momento era da solo.

L’arrivo dei soccorsi

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Chivasso con l’equipe sanitaria del 118. Presenti anche i carabinieri per le indagini del caso. Vista la situazione, i sanitari hanno deciso di far intervenire anche l’elicottero per un più rapido trasporto all’ospedale.

L’uomo è quindi stato stabilizzato ed elitrasportato in ospedale al Cto di Torino in gravi condizioni. In corso le indagini per capire la dinamica precisa dell’incidente, e le eventuali respobnsabilità.

