Si ustiona con una bottiglia di alcol: ricoverato in gravi condizioni al Cto

Stave cercando di accendere il barbecue per farsi qualche pietanza alla brace, e per “aiutare” l’accensione ha deciso di usare l’alcol. Ma mentre dirigenza il getto sul barbecue, un ritorno di fiamma l’ha investito, ustionandolo gravemente. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 agosto, a Vaprio d’Agogna, centro del Noavarese non distante da Borgomanero. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

Vittima di questoi incidente domestico è un insegnante di musica di 40 anni circa, che solo di recente si era trasferito nel paese del Novarese.

L’intervento dei soccorritori

E’ stato immediatamente chiesto l’intervento dei soccorritori tramite il numero unico delle emergenze 112. Sul posto dell’infortunio poco dopo sono arrivati gli operatori del 118, che hanno constatato la gravità della situazione e hanno chiamato un elicottero per affrettare il trasporto all’ospedale. L’uomo è stato portato al pronto soccorso del Cto di Torino, dove è arrivato con codice rosso.

