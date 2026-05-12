Spaccio di coca sulle rive del lago d’Orta: due persone arrestate

L’altro pomeriggio due uomini di origini magrebine sono stati arrestati con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto a Pettenasco, centro sulle rive del lago d’Orta. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Orta San Giulio nel parcheggio del supermercato Conad di corso Roma, dove i militari sono intervenuti sorprendendo i due durante la cessione di cocaina a un acquirente.

Blitz dei carabinieri nel parcheggio del supermercato

L’intervento è scattato al termine di una mirata attività info-investigativa avviata nei giorni precedenti dai carabinieri della Compagnia di Arona. I militari tenevano monitorata la zona dopo alcune segnalazioni legate a presunti movimenti sospetti nell’area del parcheggio del supermercato.

Nel corso del controllo, i due uomini sono stati bloccati mentre stavano cedendo della sostanza stupefacente a un cliente. L’azione immediata delle forze dell’ordine ha consentito di evitare la fuga dei sospettati e di procedere subito alle perquisizioni personali.

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Sequestrate sette dosi di cocaina e oltre 2.700 euro

Durante gli accertamenti, i carabinieri hanno recuperato sette dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 5,50 grammi. La droga era ancora nella disponibilità dei due arrestati al momento del fermo effettuato nel parcheggio del Conad di Pettenasco.

I militari hanno inoltre sequestrato 2.760 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio, oltre a due telefoni cellulari che saranno ora analizzati nell’ambito delle indagini. L’acquirente è stato invece segnalato amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente destinata a uso personale.

Trasferiti nel carcere di Verbania

Al termine delle formalità di rito, i due uomini arrestati sono stati trasferiti alla casa circondariale di Verbania, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto.

Dal Comando dell’Arma sottolineano come l’operazione rappresenti un’ulteriore conferma dell’attenzione e del monitoraggio continuo della Compagnia carabinieri di Arona sul fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti a tutela della collettività. Come previsto dalla legge, i due indagati devono comunque essere considerati presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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