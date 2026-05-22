Spariscono 30 campanacci del Settecento da una cascina del Biellese

Furto nella giornata di ieri a Candelo, nel Biellese, dove ignoti hanno preso di mira il solaio di una cascina privata. I ladri hanno portato via 30 campane per mucche risalenti al Settecento. A dare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile, un uomo di 45 anni residente in paese, che ha chiesto l’intervento dei carabinieri dopo avere scoperto quanto accaduto. Lo riporta Prima Biella.

La refurtiva è composta da oggetti antichi di interesse storico e collezionistico, custoditi all’interno dell’edificio. I campanacci erano conservate nel sottotetto della cascina e il loro valore è legato sia all’età sia alla rarità dei pezzi sottratti. Secondo quanto emerso, il materiale risulta assicurato contro episodi di questo tipo.

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Verifiche per risalire ai responsabili

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire modalità e tempi del furto. I militari stanno raccogliendo elementi utili per capire come gli autori del colpo siano riusciti a entrare nella proprietà e ad allontanarsi con la refurtiva senza lasciare tracce immediate.

L’episodio ha richiamato l’attenzione anche per il valore culturale degli oggetti rubati. I campanacci, infatti, rappresentano testimonianze della tradizione rurale del territorio e possono avere interesse nel mercato del collezionismo antiquario. Le indagini proseguono per individuare eventuali responsabili e verificare possibili movimenti sospetti nella zona.

Foto d’archivio

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