Sperona l’auto dell’ex compagno con il figlio a bordo: arrestata 45enne. Raptus innescato dalla gelosia, la donna è finita ai domiciliari.

Sperona l’auto dell’ex con il figlio a bordo: arrestata 45enne

Un gesto improvviso e pericoloso, maturato — secondo le prime ricostruzioni — in un contesto di tensioni personali mai sopite. È finita con un arresto la vicenda avvenuta la scorsa settimana nel Biellese, quando una donna di 45 anni avrebbe urtato volontariamente l’auto del suo ex compagno, senza fermarsi neppure davanti alla presenza del figlio minorenne a bordo.

L’intervento dei carabinieri è arrivato poco dopo l’episodio: la donna è stata individuata a breve distanza, ferma lungo la strada accanto al proprio veicolo, che mostrava chiaramente i segni dell’impatto. Gli accertamenti iniziali fanno risalire il movente a motivi di gelosia legati alla nuova relazione dell’uomo, già in passato al centro di comportamenti persecutori.

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C’era già un divieto del tribunale

Non si sarebbe trattato, infatti, di un episodio isolato. Sulla quarantacinquenne pendeva già un provvedimento che le impediva di avvicinarsi alla coppia. Nonostante ciò, la donna avrebbe raggiunto Candelo, luogo in cui vivono l’ex compagno e la sua attuale partner, dando poi seguito al gesto.

A bordo dell’auto colpita si trovavano più persone, tra cui il bambino. Due degli occupanti sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso per controlli: fortunatamente, nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi.

La donna ai domiciliari

Dopo l’arresto, l’autorità giudiziaria ha disposto il rilascio immediato della donna. Tuttavia, in sede di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di inasprire la misura cautelare già in essere, stabilendo per lei gli arresti domiciliari.

Foto d’archivio

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