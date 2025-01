Spruzzano spray al peperoncino nel ristorante: si scatena il panico. Le responsabili sono due ragazze. Non è chiaro se si sia trattato di uno scherzo o di un escamotage per non pagare.

Sembrava un normale sabato sera al ristorante quando all’improvviso la clientela è stata costretta a uscire in fretta e furia per la paura di rimanere intossicati a causa di una bravata compiuta da due ragazze. Le quali, all’improvviso, hanno spruzzato in aria dello spray urticante al peperoncino. E’ accaduto a San Mauro e lo riportano i colleghi di Prima Settimo.

Un gesto che poteva avere conseguenze ben più gravi rispetto al bilancio conclusivo, visto che nessun avventore si è dovuto recare in ospedale o ricorrere a cure mediche. Solo tre clienti, a scopo precauzionale, si sono fatti controllare nel piazzale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Con loro, anche i carabinieri della stazione di San Mauro e un mezzo dei vigili del fuoco.

Identificate le due responsabili

I militari dell’Arma hanno subito provato a ricostruire la dinamica dei fatti. Ma soprattutto a dare un nome e un volto ai responsabili. E lo hanno fatto partendo dalle telecamere presenti all’interno e all’esterno del locale. Ma, soprattutto, dal numero di telefono che una delle due aveva lasciato per prenotare il tavolo visto che, nel fine settimana, si può accedere al ristorante solamente previa tempestiva prenotazione.

E così, in pochissimo tempo, le due sono state trovate. Al momento, però, non è stato preso alcun provvedimento nei loro riguardi, proprio perché nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Non è escluso, però, che i titolari del ristorante possano denunciarle per i danni patiti in quei momenti concitati.

Non è chiaro il “movente”

Ancora adesso non è chiaro il perché di questo gesto: una bravata? Un modo per evitare di pagare il conto? I titolari stavano effettuando tutte le verifiche del caso per capire se le due abbiano o meno pagato, visto che negli istanti in cui hanno spruzzato lo spray in cassa c’era un importante viavai di clienti.

