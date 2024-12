Stanche di aspettare al pronto soccorso, aggrediscono tre operatori sanitari. Intervento della polizia, arrestate madre e figlia.

Stanche di aspettare al pronto soccorso, aggrediscono tre operatori sanitari

Madre e figlia arrestate dalla polizia dopo aver aggredito tre operatori sanitari al pronto soccorso di Vercelli. E’ accaduto venerdì nella tarda mattinata.

Le due donne, rispettivamente di 53 e 25 anni, si erano evidentemente spazientite per la prolungata attesa della prestazione sanitaria richiesta. E alla fine hanno aggredivano tre operatori che in quei frangenti erano intenti a prestare soccorso ad un uomo colto da improvviso malore. Uno di questi, operatore in servizio al reparto di odontoiatria dell’ospedale “Sant’Andrea”, hanno arrecato lesioni con dieci giorni di prognosi. Ed è anche stata danneggiata una porta del reparto.

Scatta l’arresto

Al pronto soccorso sono arrivati la polizia ospedaliera e agenti della squadra volanti della questura di Vercelli, che hanno immediatamente fermato l’aggressione, riportando la situazione alla calma nel reparto.

Le due donne, di origine nordafricana, sono state arrestate per lesioni personali procurate ad operatore sanitario mentre svolgeva il proprio servizio. Il caso è quindi finito sui tavoli dell’autorità giudiziaria, che dovrà prendere i provvedimenti necessari.

