«Assurdo che i parenti debbano ancora restare parcheggiati fuori dal pronto soccorso». Le rimostranze di una donna che ha portato marito e madre all’ospedale di Borgosesia.

Familiari o amici che sono costretti a restare ad attendere fuori dal pronto soccorso in attesa di sapere qualcosa sulla situazione dei loro cari. C’è chi cerca ristoro in un prefabbricato realizzato accanto all’ospedale di Borgosesia e chi invece rimane anche per ore seduto in auto in attesa di ricevere notizie.

E c’è chi non sopporta più queste regole: «E’ una situazione drammatica e assurda: perché non possiamo star vicino ai nostri parenti durante la loro permanenza in pronto soccorso?» si chiede una donna di Trivero che ha voluto esprimere il proprio disappunto.

Le restrizioni del Covid

Si era in piena emergenza Covid quando una serie di regole erano state introdotte per rendere il più possibile sicuri gli accessi dei cittadini nei presidi ospedalieri. E tra le norme c’era anche quella per cui al pronto soccorso i pazienti non potevano essere accompagnati da familiari, esclusi casi particolari. Adesso l’emergenza è superata da tempo, ma una serie di misure sono rimaste in vigore, anche se magari un poco attenuate. La stretta sulle attese per il pronto soccorso è rimasta in vigore.

«Ho incontrato difficoltà assurde sia quando ha avuto bisogno mia madre, di recente, sia per mio marito in estate – racconta la cittadina di Trivero -. Mia mamma è affetta da una serie di patologie tra cui un principio di Alzheimer. E’ seguita in una struttura della zona. Si è verificata una situazione delicata per cui è stato necessario portarla in pronto soccorso. E ho dovuto sudare non poco per riuscire a convincere il personale sanitario a rimanere accanto a mia mamma».

La mamma entra, i parenti no

Una volta arrivata al presidio con un’ambulanza, la barella che trasportava la cittadina è entrata nei locali e i parenti della signora malata sono stati costretti ad attendere il responso dei medici. Fuori dall’ospedale. «Ho spiegato la situazione di mia madre, l’incapacità di spiegare i farmaci che assume e la sua storia, d’altro canto mi è stato risposto che i sanitari avrebbero valutato loro la questione e che io sarei stata poi contattata in caso di necessità».

E quindi è cominciato il momento in cui i familiari hanno cominciato a pazientare. «Accanto all’ospedale c’è una sorta di container attrezzato per attendere il proprio caro. All’interno dello stabile c’è una macchinetta del caffè e quattro sedie. Non c’è altro. Una serie di cartelli indicano agli utenti di aspettare in quella sede il loro caro. Peccato che ad aspettare i pazienti ci siano molte più persone che alla fine sono costrette ad andare a sedersi nelle proprie auto».

Parenti “accampati” in attesa di notizie

Visto che non è dato sapere quanto tempo ci voglia per avere l’esito delle visite e degli esami dei vari pazienti, la sosta nel parcheggio o nell’area di attesa temporanea non è chiara e definita.

«Ho visto il posteggio riempirsi di veicoli con persone che stanno ore e ore in attesa, soli con se stessi visto che nessuno dà neppure una mezza idea di quanto tempo serva per valutare i singoli casi».

Per quanto riguarda la triverese, alla fine vista la situazione delicata è stato richiesto l’ingresso di un familiare per assistere la parente.

«Mio padre è entrato in pronto soccorso, per stare vicino a mia madre. E’ stato per parecchio tempo. Siamo arrivati tra le 23 e le 24 ed è rimasto lì sino all’alba. Poi ho pensato di dargli il cambio, ho chiesto di entrare e sostituirlo ma non mi è stato concessa questa possibilità. Ho quindi portato mio padre a casa, il tempo di arrivare all’abitazione, sono stata ricontattata dal pronto soccorso per tornare da mia madre. Insomma, una vera odissea». La triverese lancia quindi un appello. «Non è il caso di prendere provvedimenti per venire incontro anche ai parenti dei pazienti?»

