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Biella piange Andrea Lattarulo, padre di famiglia morto a soli 55 anni

Profondo cordoglio per la sua scomparsa. Lascia la compagna Geetha e l’adorata figlia Ginevra. Lunedì celebrato il funerale nella chiesa di San Biagio.

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Biella piange Andrea Lattarulo, padre di famiglia scomparso a soli 55 anni. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra familiari, amici, conoscenti e nelle tante persone che avevano avuto occasione di incontrarlo nel corso degli anni.

Andrea lascia la compagna Geetha e soprattutto la figlia Ginevra, alla quale era profondamente legato. Nel dolore anche la mamma Laura, il papà Michele, il fratello Luca, gli zii, i cugini e tutti gli altri familiari, attorno ai quali si stanno raccogliendo numerose testimonianze di vicinanza.

Sui social il ricordo di un papà orgoglioso

Sono diversi i messaggi comparsi sui social dopo la diffusione della notizia. Tra i ricordi più commoventi torna proprio il rapporto con la figlia, e in particolare l’immagine di Andrea quando, orgoglioso ed emozionato, aveva portato la piccola appena nata a conoscere gli amici.

Altri lo ricordano per la sua tranquillità e per il modo di rapportarsi alle persone. «Eri quella pace che tutti sogniamo», si legge in uno dei messaggi. In tanti sottolineano soprattutto quanto sia difficile accettare una morte arrivata a soli 55 anni, lasciando una bambina e una famiglia che ora devono affrontare una perdita dolorosissima. Lo riporta La Provincia di Biella.

L’ultimo saluto nella chiesa di San Biagio

Il rosario è stato recitato domenica nella chiesa parrocchiale di San Biagio a Biella. E’ stato un primo momento di raccoglimento per quanti hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia.

Il funerale è invece stato celebrato nel pomeriggio di lunedì, sempre nella chiesa di San Biagio. Al termine della funzione religiosa il feretro è stato accompagnato verso il Tempio crematorio.

In queste ore continuano intanto ad arrivare pensieri e condoglianze. C’è chi lo ricorda come cliente, chi come amico e chi rivolge un pensiero alla sua famiglia. Il sentimento comune è quello di una vita interrotta troppo presto, con un’attenzione particolare alla piccola Ginevra, che ricorre in molti dei messaggi dedicati ad Andrea.
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