Straniero rapina con violenza un 17enne. Lo salva il papà. L’aggressore è poi stato arrestato dalla polizia dopo aver opposto resistenza.

Straniero rapina con violenza un 17enne. Lo salva il papà

È stato arrestato qualche settimana da a Vercelli un uomo di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine, responsabile di una violenta tentata rapina ai danni di un ragazzo di 17 anni. L’operazione è stata condotta dai poliziotti della squadra volante, intervenuti dopo la segnalazione del padre della vittima, che si era messo all’inseguimento dell’aggressore.

L’uomo, senza mai perdere di vista il fuggitivo, ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata e indicazioni precise sulla via di fuga. Il tempestivo intervento della polizia ha permesso di individuare rapidamente il sospettato, che tentava di allontanarsi in bicicletta. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l’uomo ha compiuto manovre azzardate, finendo a terra, per poi tentare la fuga a piedi. Raggiunto dagli agenti, è stato bloccato dopo una breve colluttazione.

LEGGI ANCHE: Aggredito in casa dopo un contatto sui social: due giovani fermati a Gattinara

La ricostruzione della vicenda

Le indagini svolte nell’immediatezza hanno consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima. Intorno alle 17.30, il diciassettenne era stato avvicinato dall’uomo nei pressi del cavalcavia ferroviario con un pretesto. Poco dopo, l’aggressore lo aveva colpito fisicamente, facendolo cadere a terra, e aveva tentato di strappargli il marsupio.

Ne era nata una colluttazione estremamente violenta, durante la quale l’uomo aveva stretto la tracolla del marsupio al collo del giovane, arrivando a tentare di spingerlo giù dal cavalcavia. L’aggressione si era interrotta solo quando la tracolla si era spezzata, permettendo al ragazzo di fuggire verso casa.

La seconda aggressione

L’aggressore, tuttavia, non si era arreso e lo aveva inseguito fino all’abitazione, dove lo aveva nuovamente aggredito nel vano scale. In soccorso del giovane era intervenuto il padre, che aveva ingaggiato a sua volta una colluttazione con l’uomo.

A seguito dell’arresto, l’uomo è stato accusato di tentata rapina e deferito anche per resistenza a pubblico ufficiale. Durante la perquisizione, all’interno dello zaino è stato rinvenuto un coltello da cucina di grosse dimensioni, per il cui possesso è stato ulteriormente denunciato.

Vandalismi in stazione

Il soggetto, regolarmente presente sul territorio nazionale, è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia, anche per reati analoghi. Da ultimo, nella notte di Capodanno, era stato denunciato per un atto di danneggiamento alle vetrate della stazione ferroviaria, colpite con il lancio di pietre.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook