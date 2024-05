Sul furgone scoperta una pecora con zampe legate e scritta sul dorso. Un uomo denunciato per maltrattamenti durante un controllo della polizia.

Sul furgone scoperta una pecora con zampe legate e scritta sul dorso

Un uomo di 27 anni è stato denunciato per maltrattamento di animali dopo che una pattuglia della polizia ha scoperto che sul furgone trasportava una pecora in condizioni del tutto disagevoli. E’ accaduto l’altro giorno durante un controllo di routine effettuato da una volante della polizia di Novara a carico di un furgone che stava transitando lungo una strada della zona.

Durante il controllo, i poliziotti udivano dei rumori provenire dal cassone del furgone. E aprendo il portone laterale, trovavano una pecora accasciata su un fianco con i quattro arti legati tra loro con un laccio ed una scritta rossa sul dorso recante il numero 45.

L’animale medicato dal veterinario

Come riportano i colleghi di Prima Novara, l’animale era in evidente stato di sofferenza, presumibilmente dovuto ai maltrattamenti subiti. Veniva quindi medicato da personale medico veterinario intervenuto sul posto e successivamente affidato ad una struttura sanitaria.

Per tutto ciò, il conducente del veicolo veniva quindi indagato in stato di libertà per rispondere del reato di maltrattamento di animali. E veniva inoltre sanzionato per le gravi violazioni delle normative inerenti il trasporto e il trattamento di animali destinati al consumo umano. Come accennato, si trattava di un 28enne, di nazionalità nordafricana.

