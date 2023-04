Taglio piante non conforme, sanzionato un 52enne di Masserano. In azione in carabinieri forestali di Pray.

L’altro giorno i militari della stazione carabinieri forestali di Pray, nell’ambito del servizio di controllo del territorio e su segnalazione della Regione Piemonte, sono intervenuti nel comune di Masserano, località frazione Baldo, per un taglio piante risultato non conforme alle normative. In particolare, i militari hanno accartato che uomo 52enne residente in zona aveva abbattuto alcuni alberi di un bosco composto da essenze di rovere, pino strobo, betulla, robinia e frassino, senza la preliminare indicazione delle piante da tagliare (la cosiddetta “martellata”).

All’uomo è stata irrogata una sanzione amministrativa di 100 euro per inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento forestale.

