Tenta di rubare 40 magliette Armani per 2mila euro a Masserano. Una commessa sventa un furto nello store “Sorelle Ramonda” di San Giacomo.

Un tentato furto si è verificato l’altro pomeriggio nel punto vendita “Sorelle Ramonda” nella frazione San Giacomo di Masserano. Protagonista dell’episodio è stato un giovane che, dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio del negozio e fatto scattare l’allarme, si è dato alla fuga a piedi, abbandonando una grossa busta poco distante dall’ingresso. Lo riportano i colleghi di Prima Biella.

All’interno del sacco, rinvenuto pochi istanti dopo da una commessa del negozio, c’erano 40 magliette firmate Armani, per un valore commerciale stimato intorno ai 2mila euro. Fortunatamente, i capi non hanno subito danni e sono già stati reintegrati regolarmente nella vendita.

L’iintervento dei carabinieri

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Cossato e una pattuglia del nucleo radiomobile, che hanno avviato gli accertamenti e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, ritenute potenzialmente utili per l’identificazione del responsabile.

Nonostante l’immediata attivazione delle forze dell’ordine, il ladro è riuscito ad allontanarsi e al momento le ricerche non hanno ancora dato esito positivo. La direzione del negozio ha fatto sapere di riservarsi la possibilità di presentare denuncia. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i clienti del punto vendita.

