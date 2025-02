Tir si ribalta sull’autostrada, muore il conducente 29enne. Traffico in tilt, una distrazione o un malore all’origine della tragedia.

Tir si ribalta sull’autostrada, muore il conducente 29enne

Un camionista di appena 29 anni ha perso la vita nella giornata di ieri, mercoledì 5 febbraio, lungo l’autostrada A7 all’altezza di Serravalle Scrivia, nell’Alessandrino. L’uomo stava viaggiando in direzione Fenova quando il suo tir ha iniziato a sbandare paurosamente ed è uscito di strada, ribaltandosi. Lo riportano i colleghi di Prima Alessandria.

Sul posto dell’incidente si sono portati il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso, oltre alla forze dell’ordine. Purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare, salvo accertarne il decesso: inutili tutte le manovre di rianimazione.

LEGGI ANCHE: Due pensionati morti sulla A26 poco oltre il casello di Romagnano-Ghemme

Traffico in tilt durante i soccorsi

All’interno del tratto chiuso per i soccorsi il traffico è andato in tilt, con code oltre il chilometro. Molti mezzi si sono riversati lungo le strade provinciali per superare il tratto chiuso, creando anche in questo caso code e rallentamenti.

Ancor da accertare con precisione la dinamica dell’incidente e le sua cause: si ipotizza una distrazione o un malore del conducente, che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. In ogni caso, per fortuna non sono stati coinvolti altri veicoli in transito in quel momento.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook