Traffico in tilt tra Vercelli e Novara per un incidente sulla provinciale 11. Coinvolto un autoarticolato, disagi per la circolazione.

Traffico in tilt tra Vercelli e Novara per un incidente sulla provinciale 11

Disagi alla viabilità nella giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, lungo la Strada statale 11 “Padana Superiore”, dove un incidente autonomo che ha coinvolto un autoarticolato ha causato la chiusura prolungata di un tratto di strada nel territorio di Borgo Vercelli.

Il sinistro si è verificato tra il chilometro 81 e il chilometro 91, in pratica nel tratto compreso tra Borgo Vercelli e Novara, con pesanti ripercussioni sul traffico. A seguito dell’incidente, la circolazione è stata completamente bloccata e Anas ha disposto temporanee deviazioni in loco per consentire il deflusso dei veicoli.

Disagi per la circolazione

Già a partire dalle 14.30 circa, la situazione è apparsa critica: la rotonda allo svincolo della tangenziale è stata parzialmente chiusa dalla polizia municipale, rendendo difficoltoso l’accesso e l’uscita dalla città. Nel giro di poco tempo si sono formate lunghe code, sia in direzione Vercelli sia verso Novara, con rallentamenti e disagi per automobilisti e mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area, insieme alle squadre Anas, al lavoro per il ripristino delle normali condizioni di circolazione nel più breve tempo possibile. Le operazioni si sono protratte per diverse ore, rendendo necessarie deviazioni e percorsi alternativi.

Non si segnalano feriti gravi, ma l’episodio ha avuto un forte impatto sulla viabilità di uno degli assi stradali più trafficati della zona. La riapertura completa del tratto interessato è avvenuta solo dopo la rimozione del mezzo incidentato e la messa in sicurezza della carreggiata.

