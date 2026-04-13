Tragedia nei boschi: malore uccide un’imprenditrice, il cane accanto a lei tutta la notte. Verusca Antonioli aveva 54 anni ed era titolare di una torneria.

Tragedia nei boschi: malore uccide un’imprenditrice, il cane accanto a lei tutta la notte

È stata una passeggiata come tante, in uno dei luoghi più frequentati del paese, a trasformarsi in tragedia. Nella mattinata di ieri, domenica 12 aprile, poco dopo le 7, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Verusca Antonioli, imprenditrice molto conosciuta a Gargallo.

A fare la scoperta è stato un agricoltore diretto alla propria cascina. L’uomo ha notato un’auto parcheggiata all’ingresso dell’area boschiva del Cascinone, e ha deciso di verificare. Addentrandosi lungo il sentiero, ha trovato la donna a terra. Accanto a lei, il suo cane, un pastore australiano, rimasto lì a vegliarla per tutta la notte.

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Il dramma durante la solita passeggiata

Secondo una prima ricostruzione, Antonioli si era recata nella zona nella serata di sabato per una passeggiata, abitudine che coltivava spesso. Durante il percorso sarebbe stata colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

La notizia si è diffusa rapidamente suscitando profondo cordoglio in tutto il territorio del Cusio. Antonioli, nata nel 1972, era titolare della Antonioli Torneria Metalli con sede a San Maurizio d’Opaglio, attività che gestiva insieme al socio Mirko Albi. Una figura molto stimata, la cui scomparsa improvvisa ha lasciato sgomenta la comunità.

Foto da Facebook

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