Tragedia nei campi: agricoltore di 83 anni perde la vita schiacciato dal mezzo per la legna

Un agricoltore di 83 anni, Gian Piero Boni, è morto l’altra mattina a Rosta, in provincia di Torino, dopo essere rimasto schiacciato da un veicolo utilizzato per il trasporto della legna. Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 9.30 in strada vicinale Meinardi.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori del 118, che hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Le condizioni dell’anziano erano però gravissime e ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. I sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

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Indagini sulle cause dell’incidente

La dinamica dell’accaduto è ora al centro degli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Rivoli e dei tecnici dello Spresal dell’Asl To3, intervenuti per verificare le circostanze dell’infortunio. L’episodio è stato classificato come incidente sul lavoro.

Gli investigatori dovranno chiarire come il mezzo abbia travolto l’agricoltore e ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto la tragedia, raccogliendo testimonianze ed elementi utili all’indagine.

Foto d’archivio

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