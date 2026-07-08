Tragedia nei campi, sindaco 56enne muore schiacciato dal trattore

Un uomo di 56 anni ha perso la vita l’altro pomeriggio a Levice, in provincia di Cuneo, dopo essere rimasto schiacciato dal trattore mentre lavorava in un noccioleto in località Sant’Antonio. La vittima è Marco Francone, sindaco del paese e imprenditore agricolo. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con ambulanza ed elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco, ma ogni tentativo di salvargli la vita è risultato inutile.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. I vigili del fuoco hanno liberato il 56enne dal mezzo agricolo e lo hanno affidato ai sanitari, che hanno però potuto soltanto constatarne il decesso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità dell’Alta Langa, dove Francone ricopriva l’incarico di sindaco dal giugno 2024.

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Il cordoglio della comunità

La notizia ha suscitato profondo dolore nel territorio cuneese. Messaggi di vicinanza sono arrivati anche dalle istituzioni provinciali, che hanno espresso cordoglio alla famiglia e all’intera comunità di Levice per la scomparsa del primo cittadino.

Marco Francone era padre di famiglia e conduceva un’azienda agricola, affiancando l’attività imprenditoriale all’impegno amministrativo. Partite le indagini per stabilire la dinamica dell’accaduto, come da prassi.

Foto d’archivio

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